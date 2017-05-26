В "Домодедово" задержали груз из 500 африканских змей и ящериц без документов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Партию рептилий и беспозвоночных из Тоголезской Республики задержали в аэропорту "Домодедово", сообщает управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

"Было приостановлено оформление рептилий в количестве 310 штук и беспозвоночных в количестве 150 штук", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что решение о задержании груза было принято в связи с тем, что ветеринарный сертификат Тоголезской Республики был оформлен на бумажном бланке без использования специальной бумаги, водяных знаков и других степеней защиты.

В пресс-службе ведомства пояснили, что задержана партия змей и ящериц.