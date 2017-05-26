Бюджетом-2017 предусмотрено увеличение ассигнований на нацбезопасность на 30 млрд руб.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Поправки в федеральный бюджет на 2017 год предусматривают увеличение на 30,8 млрд рублей ассигнований на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, следует из законопроекта, опубликованного в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Сейчас на национальную безопасность и правоохранительную деятельность законом о бюджете предусмотрено 1,272 трлн рублей.

Дополнительные средства будут направлены на госпрограмму "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности", на органы прокуратуры, следствия и внутренних дел, войска Национальной гвардии. Ассигнования также увеличиваются на закупки товаров, работ и услуг для обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов.

При этом расходы на национальную оборону поправками в бюджет предлагается уменьшить на 93 млн рублей.