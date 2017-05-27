Источник сообщил о гибели трех человек в Подмосковье при крушении легкого самолета

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами крушения Як-18 под Можайском, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Обнаружено тело третьего погибшего - пассажира самолета", - сказал он.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили о двух погибших в результате крушения самолета.

Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Татьяна Морозова уточнила, что разбился самолет модификации Як-54, принадлежащий частному лицу. Она подтвердила, что в результате крушения погибли два человека, самолет сгорел.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, в свою очередь, начала по данному факту проверку. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - сказано в сообщении на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в субботу.