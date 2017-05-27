В Крыму грузовик без тормозов сбил насмерть женщину с ребенком

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате наезда "КАМАЗа" в районе поселка Массандра на юге Крыма в субботу, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"По предварительной информации, у грузового автомобиля на крутом спуске отказали тормоза, на большой скорости он съехал с проезжей части и, сбивая пешеходов, врезался в бетонную опорную стену", - рассказали в пресс-службе.

По данным полиции, грузовик сбил проходивших по тротуару женщину с двумя детьми. Женщина и младенец, находившийся в коляске, погибли. Пятилетний ребенок получил травмы и доставлен в больницу. Также госпитализирован водитель грузовика.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС сообщалось, что по предварительным данным, водитель "КАМАЗа" не справился с управлением и заехал на территорию детской площадки. В результате происшествия женщина с двухлетним ребенком получили травмы, несовместимые с жизнью. В аварии пострадали также четырехлетняя девочка и водитель машины.