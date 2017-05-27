Власти Ставрополья пообещали эвакуировать жителей только в случае ухудшения обстановки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация жителей населенных пунктов, которым угрожает подтопление из-за cброса воды на Отказненском водохранилище в Ставропольском крае, начнётся в случае осложнения обстановки, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Решение будет приниматься в 12:00 28 мая на заседании краевой комиссии по ЧС. До этого времени мы мобилизуем все силы для проведения эвакуации", - приводятся в сообщении слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Глава края поблагодарил военных, руководство краевых вузов, которые откликнулись на просьбу оказать помощь при эвакуации, и службам МЧС.

Также уточняется, что в случае проведения эвакуации, особое внимание будет уделено охране имущества граждан. Круглосуточное патрулирование подтопленных территорий обеспечат силы полиции.

Подготовлены более тысячи грузовиков и 200 автобусов. К работам по организации и проведению возможной эвакуации, помимо сил МЧС, планируется привлечь армию, национальную гвардию, а также студентов.

В результате сильнейших за последние полвека дождей угроза подтопления возникла для ряда населённых пунктов на востоке Ставрополья. Это город Зеленокумск, сёла Нины, Отказное, Архангельское, Орловка, Стародубское, Покойное. Всего на данных территориях проживает порядка 40 тыс. человек.

Ранее вызванный дождями разлив рек также привел к сильному паводку в Минераловодском городском округе. Хотя уже двое суток в крае нет сильных дождей, "большая вода" по речным руслам пришла на восток Ставрополья, сказано в пресс-релизе.

Ситуация находится на постоянном контроле территориального управления МЧС, губернатора и правительства Ставропольского края.

Как сообщалось, сильные дожди шли на Ставрополье несколько дней. На территории всего региона введен режим ЧС.

Число подтопленных домов в Ставропольском крае из-за проливных дождей за сутки увеличилось более чем в четыре раза - до 1,789 тыс.

"В результате выпадения обильных и продолжительных осадков произошло подтопление 1,789 тыс. жилых домов, в которых проживает 5,5 тыс. человек. За сутки - увеличение на 1,415 тыс. жилых домов", - отмечалось в пресс-релизе.

Также было подтоплено более 2,7 тыс. придомовых территорий в 15 населенных пунктах региона.

Согласно сообщению, было отселено более 2 тыс. человек, в том числе, более тысячи детей, из которых 145 находятся в пунктах временного размещения.