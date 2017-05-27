Три человека стали жертвами дорожной аварии в Прикамье

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Столкновение иномарки с автобусом в Березниках Пермского края унесло жизни трех человек, информация по пострадавшим уточняется, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МВД по региону в субботу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу около 20:00 местного времени на улице Пятилетки в городе Березники Пермского края. На месте аварии работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

"По предварительным данным, автомобиль "Мицубиси" по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Мерседес". Три пассажира иномарки погибли, информация о наличии пострадавших уточняется", - сказал представитель пресс-службы.