Директор красноярской лесопилки арестована по делу о пожарах в Канске

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суд в Красноярском крае арестовал директора деревообрабатывающего предприятия, которое считается источником пожара в Канске, на котором погибли два человека, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по краю в воскресенье.

"Суд принял решение об аресте женщины на период предварительного расследования по возбужденному в отношении нее уголовному делу", - говорится в сообщении.

Ее уголовное дело расследуется по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

24 мая в полицию Канска поступило сообщение о возгорании отходов лесопиления и древесины на территории деревоперерабатывающего предприятия, огонь с которого перешел на жилые дома. При пожаре погибли два человека.

В Красноярском крае введен режим ЧС из-за лесных пожаров.