Что произошло за день: воскресенье, 28 мая

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Корпорация "Иркут" провела первые летные испытания нового пассажирского лайнера МС-21. Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации с первым полетом нового российского среднемагистрального самолета. Летчики сообщили, что все самолетные системы работали без сбоев.



- В Москве прошла согласованная акция противников градостроительной политикой властей, организованная партиями ПАРНАС, "Яблоко" и правозащитными организациями. По данным полиции, на улицы вышли около трех тысяч человек.

- "СКА-Хабаровск" во ответном переходном матче в серии пенальти обыграл "Оренбург" и вышел в РФПЛ. Кроме того, тульский "Арсенал" на своем поле обыграл красноярский "Енисей" и благодаря забитому в первом матче голу на чужом поле остался в высшем дивизионе.

- В московской полиции сообщили, что в отношении мачехи ребенка, которого в пятницу забрали в отделение внутренних дел за попрошайничество, составлен протокол за неподчинение требованиям сотрудника полиции. В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП "Неисполнение родительских обязанностей".

- В ночь на воскресенье неизвестные сожгли четырехметровый поклонный крест возле Андроникова монастыря столицы.