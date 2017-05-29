"Ведомости" опубликовали опровержение статьи про Фридмана

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Газета "Ведомости" разместила на сайте опровержение статьи "Звонок из Испании. Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии", опубликованной в номере от 27 февраля.

На прошлой неделе Останкинский суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску бизнесмена о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Ведомостям". Согласно ему, издание обязуется удалить статью со своего сайта, опубликовать опровержение недостоверных фактов, выражает сожаление о сложившемся негативном впечатлении о предпринимателе, а также приносит извинение за то, что не обратилось к нему за комментарием до выхода текста. В материале, который стал причиной иска, в частности говорилось о причастности бизнесмена к деятельности "русской мафии".

В определении суда отмечалось, что стороны обязуются исполнить перечисленные в соглашении условия, а производство по иску будет прекращено.