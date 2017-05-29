Кучерена призвал не нагнетать страсти вокруг инцидента с задержанием ребенка в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена призвал все стороны не нагнетать страсти до завершения проверки в связи с задержанием в центре Москвы девятилетнего мальчика, декламировавшего стихи Шекспира.

"В настоящее время проводится служебная проверка. Общественный совет при МВД осуществляет общественный контроль за ходом проверки, и надо дождаться ее завершения", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Кучерена.

Все, что происходит сегодня, отметил он, "направлено на скрупулезное исследование и изучение деталей инцидента". "И для того, чтобы во всем этом разобраться, нужно проявить сдержанность и не нагнетать страсти", - сказал глава Общественного совета.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который был один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

По данным СМИ, ребёнок читал на улице города стихи. Некоторые из них также сообщили, что мальчик просил у прохожих деньги.

По данному факту руководством управления внутренних дел по центральному административному округу была назначена проверка. Столичный главк Следственного комитета РФ также проведёт проверку действий полиции.