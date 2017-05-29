Националист Поткин отправлен в колонию в Нижнем Новгороде

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывший лидер признанного экстремистским и запрещенного в России "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ) Александр Поткин (Белов), осужденный по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка, этапирован в колонию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил его адвокат Иван Миронов.

"Александр в Нижнем Новгороде. Исправительная колония - 5, - сказал Миронов в понедельник "Интерфаксу".

Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года приговорил Поткина к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. рублей. Гособвинение в ходе прений сторон просило для подсудимого 9 лет лишения свободы.

Суд также в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - казахстанского БТА-банка на 4,9 млрд рублей

Однако позднее Мосгорсуд смягчил наказание Поткину, снизив срок до 3,5 лет.

Поткин был задержан 15 октября 2014 года по делу о хищении средств казахстанского БТА-банка. 23 октября ему было предъявлено обвинение в легализации денежных средств. 17 октября 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал до 30 ноября его домашний арест. Однако 23 октября изменил меру пресечения на содержание в следственном изоляторе.

По данным следствия, в период с 2012 по 2014 годы Поткин в составе группы лиц "разработал схему и совершил ряд действий, направленных на легализацию имущества, полученного преступным путем". Поткин обвинялся в том, что со своими соратниками от имени Мухтара Аблязова (экс-владельца БТА-банка) несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами.

Поткин также обвиняется в экстремизме (статья 282 УК РФ) за подготовку акции в рамках проекта "Злой казах". Тренинги по данному проекту проводились в Киргизии, для подготовки "цветных революции". По словам прокурора, заказы Поткин получал от Аблязова.

Последним Поткину было предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ). Поводом для обвинения стал видеосюжет из документального проекта "Срок", который ставил себе целью показать деятельность лидеров внесистемной оппозиции.

Фигурант настаивает на своей невиновности по всем инкриминируемым ему эпизодам, которая, по его словам, подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей. Он утверждает, что не знаком с Аблязовым, в каких-либо его финансовых схемах не участвовал, не занимался экстремистской деятельностью, а организовывал встречи по обмену опытом оппозиционной деятельности.