В России ко Дню ВМФ заложили три субмарины

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В преддверии Дня Военно-морского флота в России в пятницу прошли церемонии закладки подводных лодок, на Дальнем Востоке из цеха судостроительного завода выведен корвет "Громкий".

Стратегическая субмарина проекта "Ясень-М" "Ульяновск" заложена на "Севмаше" в Северодвинске (Архангельская область). На "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург) заложены дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Многоцелевой сторожевой корабль морской зоны (корвет) проекта 20380 "Громкий" выведен из цеха Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.

По данным "Севмаша", атомный подводный крейсер станет шестым в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", спроектированных Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Головной корабль этого проекта "Казань" 31 марта 2017 года был спущен на воду и проходит заводские испытания. Атомные подводные крейсеры "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" находятся на разных этапах строительства, сказано в сообщении пресс-службы предприятия, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Субмарины "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" открывают серию из шести подлодок для Тихоокеанского флота. По условиям контракта, первый корабль будет передан ВМФ в 2019 году, завершение строительства всей серии намечено на 2022 год.

Подводные лодки проекта 636.6 имеют автономность плавания 45 суток. Рабочая глубина погружения составляет 240 метров, предельная - 300 метров. Экипаж - 52 человека. Надводное водоизмещение - 2350 кубических метров. Длина - 73,8 метра, ширина - 9,9 метра. Дальность плавания - 400 миль.

"Громкий" выведен в пятницу из цеха Амурского судостроительного завода (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре. Неделей ранее ВМФ передан корвет "Совершенный". Построенные на АСЗ корабли будут нести вахту на Дальнем Востоке. Корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль. Основу вооружения кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и зенитными ракетными комплексами АК-630. Корвет "Совершенный" принят в состав Тихоокеанского флота 20 июля.