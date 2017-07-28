Саммит G20 запомнился россиянам благодаря встрече Путина и Трампа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Две трети россиян (66%) знали о прошедшем в начале июля в Гамбурге саммите G20, остальные (33%) услышали об этом впервые во время опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Говоря о том, что им больше всего запомнилось из сообщений о саммите, 25% респондентов указали на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшуюся 7 июля. Затруднились ответить на этот вопрос 27% участников опроса, проведенного 15-16 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Из тех, кто осведомлен о прошедшем саммите, 47% не следили за его ходом, 19% - следили.

В целом 45% россиян полагают, что ежегодные саммиты G20 важны. На вопрос, почему, респонденты указали пользу совместного обсуждения и решения мировых проблем (15%), укрепление международных связей, отношений (10%), возможность личного общения лидеров развитых стран (8%).

Между тем 28% россиян считают, что пользы от этих саммитов немного, поскольку "нет изменений к лучшему в международном масштабе" (11%). Затруднились с ответом 27% опрошенных.