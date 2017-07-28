Калининградец пытался ввезти из Польши 1,6 тонн сала

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Калининградская областная таможня (КОТ) задержала жителя региона, который вез из Польши 1,6 тонн сала. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Калининградец пытался провезти сало через пункт пропуска "Мамоново" на российско-польской границе. Тайники для запрещенного к ввозу в Россию санкционного продукта он оборудовал в легковом "Мерседесе".

В результате углубленного досмотра таможня обнаружила 439 кусков замороженного сала общим весом 1642 кг.

Сало было возвращено на территорию Польши, автомобиль, послуживший местом сокрытия товара, изъят, а в отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля).