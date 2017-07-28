Обвиняемый в подготовке терактов в РФ украинец работал подрывником на шахте

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Гражданин Украины Алексей Сизонович, чье дело о подготовке к совершению терактов на Украине и в России рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд, на допросе заявил, что 11 лет работал на шахте в городе Кропоткин, где научился обращаться с самодельными взрывными устройствами.

"До 1990 года работал на шахте на подземных работах в составе бригады. Там научился работать со взрывчаткой", - сказал во время допроса Сизонович. Он также добавил, что не работает с 1996 года, пенсионного возраста достиг в 2016 году.

Согласно показаниям обвиняемого следствию, которые зачитал гособвинитель, Сизонович не раз сам готовил СВУ в составе преступной группировки, подбирал места для взрывов и участвовал в закладке взрывчатки на железной дороге.

Сизонович подтвердил в суде, что признает свою вину. "Полностью подтверждаю данные следствию показания и признаю свою вину. Раскаиваюсь в содеянном. Искренне", - сказал он.

Также обвиняемый пожаловался на состояние здоровья, в частности, на проблемы с сердцем.

По версии следствия, Сизонович и неустановленное лицо в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, договорившись о совершить теракты в России и на Украине. Руководством занимался не установленный следствием человек, а Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и, обладая знаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства.

Согласно данным следствия, в конце мая 2016 года Сизоновичу поручили поехать в город Каменск-Шахтинский (Ростовская область), чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств. На этом вокзале в сентябре планировалось совершить теракт.

Подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он находится под стражей с 28 сентября 2016 года.

Сизоновичу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка террористического акта), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы России) УК РФ.