Девять населенных пунктов в РФ за сутки отстояли спасатели от лесных пожаров

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Авиация МЧС России за минувшие сутки защитила от пожаров в российских регионах девять населенных пунктов. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Благодаря совместным действиям наземной и воздушной группировок за сутки удалось отстоять девять населенных пунктов. Всего с начала пожароопасного периода не допущено распространение пожаров в сторону 2720 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за последние сутки в тушении пожаров, а также в защите населенных пунктов от огня было задействованы 32 самолета, которые сбросили на очаги пожаров более 13 тыс. тонн воды.

На сегодняшний день в 38 регионах установлен особый противопожарный режим. Наибольшее количество очагов природных пожаров зафиксировано в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе, на территории которого действует "чрезвычайная ситуация в лесах". На Ямале пожары тушат самолеты Бе-200 ЧС, Ил-76 МЧС России и два вертолета Ми-8 МЧС России, которые за последние сутки совершили 15 вылетов, произвели 169 сбросов воды общей массой более 1 тыс. тонн.

В результате не допущено распространение пожаров в сторону населенных пунктов Аксарка Приуральского района и Ягельный Надымского района Ямала. Группировка по тушению пожаров на Ямале усиливается. Из Петрозаводска и Архангельска в Надым самолетом Ил-76 МЧС России будут доставлены 90 десантников Авиалесоохраны с необходимой экипировкой и снаряжением.

Всего в России в работах по защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных пожаров задействованы более 12,4 тыс. человек и более 3,5 тыс. единиц техники.