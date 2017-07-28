В Липецкой области возбудили дело на отца погибшего от обезвоживания ребенка

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Липецкой области против 38-летнего мужчины, отца пропавшего ребенка, найденного скончавшимся от обезвоживания, говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.

Действия мужчины следствием квалифицированы по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как сообщалось, днем 13 июля житель села Михайловка Тербунского района, взяв с собой двух малолетних детей, отправился на мотоблоке косить траву. В двух километрах от села, оставив 6-летнюю дочь и сына 2014 года рождения в поле без присмотра, он спустился в овраг, а вернувшись, мальчика не обнаружил. В правоохранительные органы родители ребенка обратились после самостоятельного, но безуспешного его поиска.

В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции, МЧС, кинологических служб, военнослужащие, волонтеры, местные жители, которым пришлось преодолеть 3600 гектаров труднопроходимых заболоченных лесов и заросших оврагов. Поиски с использованием более 70 единиц спецтехники (вертолеты, тепловизоры, квадрокоптеры, квадроциклы) велись круглосуточно на территории как Липецкой, так и Воронежской областей.

В результате тело мальчика было обнаружено в заросшем овраге на территории Семилукского района Воронежской области в семи километрах от места пропажи. Согласно выводам судмедэкспертов, ребенок скончался от обезвоживания.