Прокуратура в Казани заинтересовалась раздавившей на гироскутере голубей девочкой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором девочка-подросток в одном из парков Казани, катаясь на гироскутере, раздавила голубей.

"Прокуратура проверяет информацию. Полиция будет устанавливать личности девочек (той, что сняла видео, и той, что управляет гироскутером - ИФ)", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев в пятницу.

По его словам, скорее всего, после того, как подростков найдут, с ними будет проведена профилактическая беседа.

На видеоролике, размещенном в одной из соцсетей, видно, как девочка, катаясь на модном средстве передвижения - гироскутере, - несколько раз проезжает по стайке голубей, разгоняя сгрудившихся на парковой дорожке пернатых. Во время одного из таких заездов девочка наезжает на птиц и давит их. После небольшого замешательства от сделанного подросток смеется.