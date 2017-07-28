Петербургского депутата арестовали на 10 суток за нарушения на акции 12 июня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 10 суток депутата Законодательного Собрания города Максима Резника за нарушения на протестной акции 12 июня на Марсовом поле.

Как сообщила пресс-служба горсуда в пятницу, парламентарию вынесено постановление об административных правонарушениях. За нарушение порядка проведения митингов он был оштрафован на 10 тыс. рублей, за неповиновение полицейскому - на тысячу рублей, за это он также получил 10 суток административного ареста.

По данным СМИ, протоколы об административных правонарушениях были составлены на Резника за участие в несанкционированной протестной акции на Марсовом поле Петербурга 12 июня.