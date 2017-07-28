Взятка задержанному зампрокурора предназначалась для сокрытия улик

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Целью взятки, в получении которой подозревается зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы, было сокрытие улик по уголовному делу. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Московского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте примерно в 14:30, находясь с своем служебном кабинете, получил через посредника часть взятки в размере около 400 тысяч рублей от общей суммы в размере 2 млн рублей за возвращение ножа, изъятого в рамках расследования уголовного дела и прекращение уголовного дела", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия проводились с согласия Московского межрегионального транспортного прокурора.

Ранее в Генеральной прокуратуре России подтвердили факт задержания зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина. Он подозревается в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.