Радиационный фон в Приморье остался в пределах нормы после пуска ракеты КНДР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Радиационный фон в Приморье не превышает обычных показателей после проведенного в пятницу КНДР пуска баллистической ракеты. На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморском крае составляет 11-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно.

Приморье - единственный регион РФ, граничащий с КНДР.

Как сообщалось, в Южной Корее, Японии и США в пятницу зарегистрировали пуск ракеты, осуществленный с территории КНДР.

Представитель правительства Японии Йосихидэ Суга сообщил, что полет ракеты продолжался примерно 45 минут, она упала в стороне от японского побережья.

Между тем японский телеканал Эн-эйч-кей сообщил, что морским пограничникам и авиации были направлены предупреждения от руководства страны.

В российском военном ведомстве, в свою очередь, заявили, что пуск баллистической ракеты в Северной Корее был произведен в направлении от границ с Россией и не представлял опасности для РФ.

"Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17:40 мск с ракетного полигона "Тончандон" (КНДР), отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении", - сказано в сообщении Минобороны РФ, распространенном в минувшую пятницу.

В нем отмечалось, что "запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для РФ не представлял".

Баллистическая цель классифицируется как ракета средней дальности, сказано в сообщении.