Путин 30 июля в Петербурге примет главный военно-морской парад

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 30 июля в Санкт-Петербурге примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-Морского флота, сообщила в субботу кремлевская пресс-служба.

"Глава государства впервые в новейшей истории примет главный военно-морской парад, который в соответствии с указом президента пройдет в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля", - говорится в сообщении.

В рамках смотра в акватории реки Невы и внутреннего рейда города Кронштадта состоится торжественный проход кораблей и пролет группы морской авиации. Особенностью флотского праздника в этом году является одновременное участие в параде моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

В завершение праздничных мероприятий по случаю Дня ВМФ в здании Главного Адмиралтейства пройдет торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры флота.

В тот же день Путин посетит Никольский морской собор в Кронштадте, где в это время пребывают мощи адмирала Ушакова. Глава государства также осмотрит новое здание Военно-медицинской академии - многопрофильную клинику имени С.М.Кирова.