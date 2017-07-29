В Хабаровском крае возникло возгорание на складе со снарядами

Как сообщил источник "Интерфакса", с его территории эвакуированы военные, информации о пострадавших нет

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае в субботу загорелся склад с артиллерийскими снарядами, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Дальневосточного федерального округа.

"Горит склад, на котором хранятся, по предварительным данным, артиллерийские снаряды. Площадь пожара составляет 52 квадратных метра", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что с территории склада эвакуированы военнослужащие, информации о пострадавших нет. "Угрозы перехода пожара на населенные пункты пока нет", - заявил источник.