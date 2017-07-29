Источник назвал основные причины пожара на военном складе в Хабаровском крае

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Неосторожное хранение боеприпасов, а также природные факторы рассматриваются среди основных причин пожара на военном складе в Хабаровском крае, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорных службах Дальневосточного федерального округа.

"Среди основных версий произошедшего в первую очередь будет рассматриваться человеческий фактор в части нарушения техники и правил безопасного хранения боеприпасов, а также проведение в местах хранения соответствующих работ, и природно-техногенные факторы, поскольку сдетонировать боеприпасы могли и вследствие метеоусловий", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что последняя версия наименее вероятна, поскольку дневная температура воздуха в Хабаровском крае не превышает 27 градусов, а ночная - 16 градусов.

"Будут рассмотрены также и другие версии. Окончательно установить причину можно будет лишь после того, как пожар будет потушен, - сказал источник. - Пока из-за угрозы жизни военнослужащих подойти к месту пожара для его тушения практически невозможно".