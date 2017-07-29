В Хабаровском крае локализовали пожар на военном складе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Возгорание на складе с артиллерийскими снарядами в Хабаровском крае локализовано, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар локализован, склад оцеплен", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу источник в силовых структурах Дальневосточного федерального округа рассказал "Интерфаксу", что в Хабаровском крае в субботу загорелся склад с артиллерийскими снарядами. По его словам, с территории склада были эвакуированы военнослужащие, информации о пострадавших нет.