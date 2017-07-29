Поиск моряка с затонувшего в Черном море сухогруза приостановлен до утра

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Операция по поиску девятого члена экипажа сухогруза Anda, затонувшего в нейтральных водах Черного моря, приостановлена до утра воскресенья, сообщил "Интерфаксу" представитель крымского управления МЧС.

"Операция приостановлена в связи с темным временем суток", - сказал собеседник агентства.

Севастопольский морской спасательный подцентр Росморречфлота и МЧС Крыма опровергли информацию некоторых СМИ, что моряк найден.

Судно под флагом Того с девятью членами экипажа (тремя гражданами Индии и шестью сирийцами) потерпело крушение примерно в 40 километрах от Крымского полуострова в субботу утром. По данным онлайн-сервисов морского поиска и навигации, сухогруз шел из Румынии в Грецию через Керчь.

В Крыму на 28-29 июля было объявлено штормовое предупреждение. "Экипаж предварительно не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения был ураганный ветер и ливень", - сказал "Интерфаксу" информированный источник.

В субботу утром была обнаружена шлюпка с тремя членами экипажа, затем плот с одним моряком, позже из воды достали еще четверых.

Судно Minoan Grace под флагом Мальты подняло всех на борт и отвезло в Ялту, неподалеку от берега иностранцев пересадили в буксир тамошнего порта и доставили на землю. Моряков обследовали медики Ливадийской больницы, у нескольких человек - переохлаждение, угрозы жизни нет.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба либо по неосторожности смерть человека).