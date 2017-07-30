Три человека погибли в сгоревшем в результате ДТП автомобиле в Адыгее

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля с грузовиком унесло жизни трех человек в Адыгее, сообщило республиканское МВД.

"В субботу около 19:30 мск на автодороге Энеем-Бжедугхабль, недалеко от аула Понежукай в Теучежском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ-21099" и "MAN". В результате ДТП легковой автомобиль загорелся, находившиеся в нем три человека погибли", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.