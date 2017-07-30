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Празднование Дня ВМФ во Владивостоке началось с морского парада более 10 кораблей и судов ТОФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Морской парад из 13 боевых кораблей и судов дал старт началу празднованиям Дня ВМФ на главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) - во Владивостоке.

Возглавляет строй флагман флота - гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Здесь же другие боевые корабли, в том числе подводная лодка, судно связи, плавучий госпиталь "Иртыш" и морской спасатель "Алагез".

Сразу после обхода строя командующим флотом и поздравлений корабли и их экипажи покажут зрителям 14 тактических эпизодов с выполнением различных боевых упражнений. Это и постановка радиоэлектронных помех, уничтожение подводной лодки условного противника с использованием торпед и реактивных бомб, зачистка места для высадки десанта от мин. Кроме того, зрителям покажут "вальс" буксиров - маневрирование судов под музыку. А флотский спецназ освободит захваченное пиратами судно.

Зрелищным эпизодом станет высадка десантно-штурмовых групп и морского десанта на 10 бронетранспортерах с большого десантного корабля "Пересвет" на водную станцию ТОФ при огневой поддержке с большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

В общей сложности, в программе военно-спортивного праздника запланировано участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тыс. военнослужащих ТОФ.

В торжествах примут участие драматический театр Тихоокеанского флота, ансамбль песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы и детские патриотические клубы Владивостока и Приморского края.

Традиционной частью праздника станет встреча Нептуна, выход которого из моря обеспечат боевые пловцы морского спецназа и международная ассоциация аквабайкеров.

Наблюдать за всем происходящим будут более 250 представителей команд, прибывших в Приморье для участия в международных конкурсах "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017". В составе делегаций - команды морских пехотинцев из Ирана, Венесуэлы и Китая, а также представители дипломатического корпуса иностранных государств.

Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком. В ночное небо Владивостока на высоту до 600 метров будут запущены специальные осветительные боеприпасы, которые, в зависимости от калибра и заряда, имеют собственные имена - "Данко", "Сувенир", "Алиса", "Татьянин день", "Браслет" и другие.

В общей сложности будет выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра.

Теги: ТОФ, Владивосток, ВМФ
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