Парад в Севастополе посмотрели не менее 100 тысяч человек

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Свыше 100 тыс. человек, по оценкам властей города, наблюдали за парадом и военно-спортивным праздником по случаю Дня ВМФ России.

"У нас более 100 тыс. гостей в городе, более 20 глав субъектов России и председателей Заксобраний. Сегодня главное торжество, Черноморский флот показал силу и мощь", - сказал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников журналистам в воскресенье.

В частности, в параде в Севастополе задействовали более 40 боевых кораблей и катеров, свыше 20 самолетов и вертолетов, 33 единицы техники армейского корпуса ЧМФ, семь вспомогательных судов.