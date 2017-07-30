В красноярской тайге нашли пропавшую неделю назад девочку

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии нашли девочку, пропавшую в красноярской тайге 24 июля, сообщили в воскресенье в пресс-службе Красноярского главка МВД.

"Сегодня в тайге Тюхтетского района Красноярского края обнаружена живой пропавшая 24 июля девочка. Сегодня полицейские вышли на связь со штабом поисковой операции и сообщили, что девочка обнаружена в лесу живой. Состояние здоровья, по предварительным данным, удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас девочка находится вместе с сотрудниками полицейского спецназа и сотрудниками Росгвардии.

В поиске подростка участвовали более 230 полицейских, представителей Росгвардии, военных, добровольцев, а также 17 единиц техники, два беспилотника и легкомоторный самолет.