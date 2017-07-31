Пропавшего в Ростовской области 10-летнего мальчика нашли живым и здоровым

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В городе Новочеркасске Ростовской области полицейские разыскали 10-летнего мальчика, который пропал в пятницу.

"Поиски продолжались три дня. Патрулируя улицы города и близлежащие территории, в одном из поселков полицейские заметили мальчика, который в темное время суток без взрослых шел по улице. Им оказался разыскиваемый несовершеннолетний", - говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк, поступившем в "Интерфакс".

Ранее в отдел полиции обратилась мама 10-летнего мальчика, которая сообщила полицейским, что 28 июля ее сын, учащийся четвертого класса, ушел играть с друзьями и не вернулся.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.