Суд в Москве начнет рассмотрение дела хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник приступит к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела в отношении Константина Теплякова и Александра Филинова, обвиняемых в незаконном доступе к компьютерной информации в составе хакерской группы "Шалтай-Болтай", сообщила "Интерфаксу" адвокат Наталья Земскова.

По ее словам, суд в понедельник проведет предварительное слушание по делу, по итогам которого будет назначена дата рассмотрения дела по существу. Защитник уточнила, что дело в отношении фигурантов имеет гриф "секретно", поэтому будет рассматриваться в закрытом режиме, то есть без участия слушателей.

В Мосгорсуде "Интерфаксу" подтвердили информацию о дате начала процесса, добавив, что режим рассмотрения дела по существу станет известен по итогам предварительного слушания.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что дело в отношении Теплякова и Филинова, обвиняемых в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 272 УК РФ) передано в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2013-2016 годах фигуранты, действуя совместно с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ряда граждан РФ, а также ее копирование с целью последующей продажи на используемых ими интернет-ресурсах.

Лидер хакерской группы Владимир Аникеев, полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Его защита уже обжаловала данное решение.

Аникеев был арестован в ноябре 2016 года (он известен в интернете под псевдонимом Льюис), чуть позже арестовали двух его подельников Теплякова и Филинова. Первый признал вину, в то же время второй категорически отрицает участие в хакерской группе.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранителей, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма". Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

По данным источника "Интерфакса", еще трое хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.