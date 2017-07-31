Пожар на газопроводе оставил без газа восемь населенных пунктов Тульской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Восемь населенных пунктов Тульской области частично отключены от газоснабжения из-за пожара на газопроводе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"30 июля в 21:45 на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о возгорании на газопроводе между населенными пунктами Частинские Выселки и Шатск. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-6, ПЧ-53, СПСЧ. На месте работает аврийно-газовая служба", - говорится в сообщении.

В результате происшествия произошло отключение газоснабжения в восьми населенных пунктах: Частое, Морозовка, Бежка, Сенежские выселки, Перевал, Аленино, Частинские выселки с общим числом домов 373, в которых проживает 751 человек.

Газовыми службами с 08:00 31 июля будут проводиться восстановительные работы.

Для уточнения обстановки и координации действий на месте происшествия работает оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области и оперативная группа ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Тульской область".