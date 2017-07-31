Главные новости
В РоссииПутин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в РоссииВ РоссииРогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через МосквуВ миреСотрудничавший с RT журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГ
В России

Количество украинских абитуриентов в российских вузах в 2017 году выросло на треть

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество молодых украинцев, желающих получить высшее образование в России, в 2017 году увеличилось более чем на треть по сравнению с предыдущим годом; речь идет о бюджетных квотах, выделяемых по линии министерства образования и науки РФ и Россотрудничества, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на статистику федерального агентства.

"На 2017/2018 учебный год для граждан Украины на бюджетные места в российских вузах по линии Россотрудничества выделено 474 квоты. В пресс-службе агентства "Известиям" пояснили, что в 2018 году эта цифра может быть увеличена еще на 50 мест, так как число желающих почти в три раза превышает предложение. На данный момент заявки на зарезервированные места уже подали 1328 молодых украинцев. В прошлом году стремящихся за знаниями в Россию было 889 человек", - говорится в статье.

Источник издания в российских дипломатических кругах уточнил, что "после 2014 года вырос процент украинских студентов, которые после выпуска из российских вузов предпочитают не возвращаться на Украину, а искать работу в России". По его словам, "еще в 2013 году на родину, как правило, возвращались более 25% выпускников, а сейчас этот показатель снизился до 10-15%". Собеседник "Известий" подчеркнул, что "эти данные оценочные, однако динамику вполне демонстрируют".

По предоставленным газете данным Россотрудничества, самыми популярными учебными направлениями среди украинских абитуриентов в 2016 году оказались прикладная математика и физика, лечебное дело и лингвистика, а в 2017 году - лечебное дело, юриспруденция и международные отношения.

Самыми популярными среди украинских абитуриентов российскими вузами в последние два года стали Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Южный федеральный университет (ЮФУ), Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ), а также Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщает газета.

Теги: Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в РоссииПутин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России
Сейчас в американских диппредставительствах в стране работают более тысячи сотрудниковПодробнее
В результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственныхВ результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственных
Пожар начался в бытовой комнате и вызвал сильное задымлениеПодробнее
Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через МосквуРогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву
Вице-премьер связал это решение с недавним инцидентом с российским самолетомПодробнее
Рогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в МолдавиюРогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Накануне Венгрия и Румыния не пустили самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространствоПодробнее
В Хабаровском крае возникло возгорание на складе со снарядамиВ Хабаровском крае возникло возгорание на складе со снарядами
Как сообщил источник "Интерфакса", с его территории эвакуированы военные, информации о пострадавших нетПодробнее
Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и ДжанджгавуПутин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и Джанджгаву
Женщины получили сроки за отправку смс в Грузию накануне грузино-осетинского конфликтаПодробнее
Умер академик и правозащитник Юрий РыжовУмер академик и правозащитник Юрий Рыжов
Прощание пройдет в Сахаровском центре в МосквеПодробнее
На реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодкиНа реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодки
По предварительным данным, в ней находились судебные приставыПодробнее
Кадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в ВоронежеКадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в Воронеже
Следственный комитет начал расследование в связи с инцидентомПодробнее
"Крымэнерго" назвало причиной отключения электричества автоматику на Таманском полуострове"Крымэнерго" назвало причиной отключения электричества автоматику на Таманском полуострове
Краснодарские власти заявили, что причина в филиале "ОГК-2" - Ставропольской ГРЭС, но энергокомпания и власти Ставрополья опровергли свою причастностьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Профессия: капитан10 фото
29 июля
Профессия: капитан
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в РоссииВ РоссииРогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через МосквуВ миреСотрудничавший с RT журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГВ РоссииВ результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственныхВ миреПолиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмомВ миреАмериканские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом

В горевшей тюремной больнице во Владивостоке еще в июне выявили нарушения пожарной безопасности

Количество украинских абитуриентов в российских вузах в 2017 году выросло на треть

Пожар в СИЗО во Владивостоке возник из-за возгорания проводки

В результате погибли четверо заключенных, находившихся в больничной палате Подробнее

МИД России пообещал Польше "ассиметричный ответ" на снос советских памятников

Пожар в многоквартирном доме в Старой Купавне потушен

Памятник Горькому перевезли из "Музеона" на площадь Тверская Застава

Пожар на газопроводе оставил без газа восемь населенных пунктов Тульской области

Суд в Москве начнет рассмотрение дела хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Пропавшего в Ростовской области 10-летнего мальчика нашли живым и здоровым

В Костромской области более девяти тысяч человек остались без света из-за грозы

Нацполиция Украины заявила о активизации торговли людьми в стране

Солиста Linkin Park похоронили в Калифорнии

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник приедет в Тбилиси

В Старой Купавне загорелся многоквартирный дом

"Зенит" победил "Тосно" в третьем туре премьер-лиги

"Зенит" победил "Тосно" в третьем туре премьер-лигиПобеду команде Роберто Манчини принес точный удар Александра Кокорина Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи