Количество украинских абитуриентов в российских вузах в 2017 году выросло на треть

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество молодых украинцев, желающих получить высшее образование в России, в 2017 году увеличилось более чем на треть по сравнению с предыдущим годом; речь идет о бюджетных квотах, выделяемых по линии министерства образования и науки РФ и Россотрудничества, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на статистику федерального агентства.

"На 2017/2018 учебный год для граждан Украины на бюджетные места в российских вузах по линии Россотрудничества выделено 474 квоты. В пресс-службе агентства "Известиям" пояснили, что в 2018 году эта цифра может быть увеличена еще на 50 мест, так как число желающих почти в три раза превышает предложение. На данный момент заявки на зарезервированные места уже подали 1328 молодых украинцев. В прошлом году стремящихся за знаниями в Россию было 889 человек", - говорится в статье.

Источник издания в российских дипломатических кругах уточнил, что "после 2014 года вырос процент украинских студентов, которые после выпуска из российских вузов предпочитают не возвращаться на Украину, а искать работу в России". По его словам, "еще в 2013 году на родину, как правило, возвращались более 25% выпускников, а сейчас этот показатель снизился до 10-15%". Собеседник "Известий" подчеркнул, что "эти данные оценочные, однако динамику вполне демонстрируют".

По предоставленным газете данным Россотрудничества, самыми популярными учебными направлениями среди украинских абитуриентов в 2016 году оказались прикладная математика и физика, лечебное дело и лингвистика, а в 2017 году - лечебное дело, юриспруденция и международные отношения.

Самыми популярными среди украинских абитуриентов российскими вузами в последние два года стали Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Южный федеральный университет (ЮФУ), Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ), а также Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщает газета.