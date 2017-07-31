Пожар не нарушил работу тюремной больницы во Владивостоке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожар не нарушил работу краевой больницы Главного управления Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) во Владивостоке, где в воскресенье в дыму задохнулись четверо осужденных.

"Больница работает в штатном режиме. Последствия пожара устраняются, размер ущерба устанавливается", - сообщила агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы ГУФСИН по Приморья Виктория Завьялова.

Погибшие опознаны, добавила она. По ее словам, продолжает работу "горячая телефонная" линия для родственников осужденных.

Как сообщалось, пожар в краевой больнице ГУФСИН во Владивостоке произошел вечером в воскресенье (14:50 мск). Очаг находился в хозяйственном блоке. Возгорание вызвало сильное задымление, в результате чего выше этажом погибли четверо осужденных. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания электропроводки.

По факту гибели осужденных проводится доследственная проверка. Оценку деятельности должностных лиц краевой больницы ГУФСИН, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности, даст прокуратура.