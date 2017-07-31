На "Бурятские авиалинии" завели дело за невыплату зарплат сотрудникам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в авиакомпании "Бурятские авиалинии" (Бурятия), сообщает в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, установлено, что в текущем году длительное время не выплачивалась заработная плата 28 работникам авиакомпании. Общая сумма задолженности составила около 4,7 млн рублей.

Вместе с тем, в указанный период деньги в авиакомпанию поступали, однако расходовались на иные, не производственные цели, в том числе, без предоставления документов подтверждающих произведенные расходы.

За расследованием уголовного дела Бурятской транспортной прокуратурой установлен надзор.