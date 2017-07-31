Более 12 тысяч жителей Марий Эл остались из-за ливней без света

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Аварии на электросетях оставили без энергии 12 тыс. 300 жителей республики Марий Эл, сообщает Минэнерго РФ.

"31 июля с 00-00 по настоящее время в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ", - говорится в сообщении.

Сети принадлежат филиалу ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго".

По состоянию на 00.00 по московскому времени, отключились 11 воздушных линий электропередач (ВЛ 6-10 кВ) и 208 трансформаторных подстанций (ТП). К аварийно-восстановительным работам привлечено 11 бригад.

Ранее в понедельник сообщалось, что около трех тыс. человек в 13 деревнях остались без света в республике из-за грозы и сильного дождя.