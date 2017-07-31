Обрушившийся на Алтайский край ураган повредил около 500 домов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ураган, прошедший в выходные, причинил серьезный ущерб трем районам Алтайского края. Об этом сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.

"В минувшие выходные в результате штормового ветра причинен существенный ущерб в Бийском, Советском и Смоленском районах. Повреждения получили ряд социальных объектов, около полутысячи частных жилых домов граждан. Во время разгула стихии пострадала женщина: жительница Советского района в настоящее время находится в лечебном учреждении. Во всех территориях проводят ремонт кровель и других поврежденных элементов зданий", - говорится в сообщении.

По данным властей, значительные повреждения получили объекты энергетики в Советском районе: свалены 60 опор линий электропередачи на линиях 10 кВт, 150 опор - на линиях 0,4 кВт. Всего зафиксировано более 500 порывов на линиях электропередачи. Энергоснабжение социальных объектов и жилых домов почти везде восстановлено, в селе Советское завершить работы планируется к 21:00 по местному времени (17:00 по Москве) понедельника.

В пострадавшие от штормового ветра районы был направлен спасательный отряд - 100 человек. Специалисты расчистили дороги от поваленных деревьев.

Губернатор Александр Карлин поручил заместителям взять на контроль ситуацию в районах, пострадавших от урагана.

"Мы должны в ближайшее время получить полную исчерпывающую информацию от администраций районов и социальных учреждений о характере и размере причиненного ущерба, а также о необходимых ресурсах для восстановления объектов. Ситуацию следует держать на контроле до полного устранения последствий удара стихии", - говорится в сообщении.