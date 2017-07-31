Ураган снес крышу реконструируемого спортивного комплекса в Туве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ураган, обрушившийся на Республику Тува, стал причиной многочисленных отключений электричества и обрушения деревьев. Об этом сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.

"29 июля во второй половине дня в Кызыле и местами по республике прошел сильнейший ветер с градом. В ряде микрорайонов произошло отключение электричества, повалены деревья. (...) На кожзаводе и в районе ближнего Каа-Хема упали электростолбы. Рухнула крыша спортивного комплекса "Субедей", - говорится в сообщении.

По данным властей, пострадавших нет. Глава Тувы Шолбан Кара-оол поставил задачу перед своими заместителями оперативно взять на контроль состояние жизнеобеспечивающих предприятий и начать работу по восстановлению электроснабжения.

Также глава региона заверил, что повреждения УСК "Субедей" будут устранены, а крыша восстановлена, так как объект находится на реконструкции.