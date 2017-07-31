Трехлетний мальчик пропал в Иркутской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который в субботу пропал в городе Тулун Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

В дежурную часть полиции обратились родители с заявлением, что мальчик потерялся в районе городского пляжа "Озерный". К настоящему времени опрошены лица, контактировавшие с ребенком, обследована близлежащая местность, в том числе лесной массив.

"Полицейские не исключают, что ребенок мог утонуть. 30 июля к обследованию дна водоема приступили водолазы. Сегодня эта работа будет возобновлена", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

По данным следствия, мальчик пропал во время запуска фейерверков на берегу озера.

"В субботний вечер компания из трех семей вместе с детьми отдыхала на берегу водоема (бывшего карьера) в городской черте Тулуна. В период времени с 21:00 до 22:00 отдыхающие начали запускать фейерверки. Спустя несколько минут обнаружили, что трехлетний сын одной из семей пропал", - сказано в пресс-релизе.

Семья, в которой воспитывается мальчик благополучная, полная, на учете в ПДН не состоит.