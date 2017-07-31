Житель Мордовии на свадьбе ранил из ружья четырех человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Полицейские в Мордовии задержали 42-летнего директора охотничьего магазина, устроившего стрельбу на свадьбе, ранения получили четыре человека, в том числе невеста.

Как сообщается на сайте МВД РФ в понедельник, инцидент произошел в селе Татарский Шебдас Рузаевского района поздно вечером в субботу.

"Трое пострадавших - мужчина, 1974 г.р., и две девушки 1994 и 1996 г.р. - были госпитализированы. Еще одна пострадавшая женщина 1963 г.р. после оказания медицинской помощи была отпущена домой", - говорится в сообщении.

Район был оцеплен полицейскими, жителей села эвакуировали на безопасное расстояние. Сотрудники следственно-оперативной группы установили и задержали подозреваемого.

"Стрельба велась из зарегистрированного на его имя двуствольного охотничьего ружья. В ходе осмотра дома мужчины обнаружено и изъято ружье, пневматическая винтовка, нож и боеприпасы", - отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе республиканского МВД агентству "Интерфакс" уточнили, что были ранены невеста, подруга невесты и дядя жениха.

"Мужчина был соседом пострадавших гостей свадьбы. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Сегодня будет решен вопрос о его аресте", - сказал собеседник агентства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В свою очередь местные СМИ сообщают, что мужчина открыл стрельбу из-за того, что гости свадьбы, решив искупаться, прошли по территории его участка к водоему.