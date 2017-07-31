Собственник "Банкирского дома" объявлен розыск за хищение 600 млн руб

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Собственник АО АКБ "Банкирский дом" Евгений Лыков объявлен в федеральный розыск в рамках уголовного дела о хищении принадлежащих банку 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ в понедельник.

"По данным следствия, Евгений Лыков, будучи фактическим собственником банка, введя в заблуждение его сотрудников, похитил более 600 млн рублей, находящихся в распоряжении организации, путем их зачисления на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров, свидетельствующих о якобы внесении им наличных денежных средств в кассу банка. Однако никаких денежных средств Лыков в кассу не вносил", - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы скрыть преступление, Лыков оформил тысячу фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам без их ведома. Фактически кредиты при этом не выдавались. Те, на кого были оформлены кредиты, в результате не могут получить в банке свои вклады.

Уголовное дело по факту хищения расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

"В июле 2017 года Лыков был вызван в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу для предъявления ему обвинения, а также проведения иных следственных действий с его участием. В назначенное время Е.Лыков не явился, об уважительной причине своей неявки не сообщил, в связи объявлен в федеральный розыск", - отметило следствие.