В Екатеринбурге задержали напавшего с ножом на беременную жену в роддоме

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, ранившего свою беременную жену в роддоме в Екатеринбурге, сообщила "Интерфаксу" в понедельника официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, задержанный был ранее судим.

"Мужчина 1989 г.р. задержан у себя в квартире. В настоящее время он передан в региональный Следственный комитет, где возбуждено и расследуется уголовное дело. Мотив его поступка выясняется", - добавила представитель МВД.

Ранее сообщалось, что в субботу мужчина напал на свою беременную жену с ножом в роддоме. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности".