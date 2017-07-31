Сибирские ученые разработали соединение для диагностики и лечения раковых опухолей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Исследователи Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБМ, Новосибирск) создали соединения-конструкторы на основе белка альбумина, способные эффективно достигать раковых опухолей. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Белок альбумин был выбран в качестве основы для химической конструкции, поскольку он активно поглощается раковыми клетками и, таким образом, способен выступать в качестве "транспортной" молекулы.

Отмечается, что попытки использовать альбумин для создания так называемого "тераностика" - вещества, которое выполняет и диагностическую и лечебную функцию, предпринимались и ранее. Однако ученые сталкивались со следующей проблемой: после присоединения к белку других молекул он быстро утилизируется печенью, тогда как в обычном состоянии альбумин может неделями циркулировать в крови.

"Специалистам ИХБФМ под руководством доктора химических наук Татьяны Одовиковой удалось создать такую модификацию альбумина, которая не приводит к изменениям его функций и позволяет тераностику на основе альбумина циркулировать в организме продолжительное время", - говорится в сообщении.

Ученые ИХБФМ также внедрили в белок элементы, позволяющие визуализировать опухоль и отследить распределение лекарства в организме с помощью оптической томографии и магнитно-резонансной томографии на ядрах атомов природного изотопа фтора.

"Опыты на мышах уже доказали эффективность соединений на основе альбумина. У здоровых особей препарат распределялся по всему организму и полностью выводился за 72 часа, но в случае грызунов со злокачественными опухолями лекарство накапливалось в раковом новообразовании и оставалось там даже спустя трое суток. Значительно увеличилась продолжительность жизни мышей", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в рамках международного проекта, помимо сотрудников ИХБФМ в работе принимали ученые из ФИЦ "Институт цитологии и генетики" и Новосибирского института органической химии имени Ворожцова (оба - Новосибирск), а также специалисты из Индии.