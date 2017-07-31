Макет космического "Бурана" доставлен из Москвы в Сочи

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Грузовое судно "Александр Ткаченко" в понедельник доставило в Сочи полноразмерный макет космического корабля "Буран". После выгрузки в порту "Имеритинский" челнок доставят на территорию образовательного центра "Сириус". Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города-курорта.

"Составные части макета корабля будут доставлены автопоездами на специальных тралах. Инфраструктура порта "Имеритинский" позволяет принимать такие крупногабаритные грузы. Из трюма теплохода, оборудованного специальной аппарелью, грузовики самостоятельно выехали на берег", - сказал собеседник агентства.

После сборки "Буран" станет частью научно-популярной выставки о космосе Парка науки и искусства "Сириус" с оригинальными предметами, интерактивными мультимедиа-инсталляциями и экспонатами. Выставка откроется в 2018 году.

Полноразмерный макет орбитального корабля "Буран" в середине 1980-х годов использовался в составе стенда для комплексных электрических испытаний, отработки программного обеспечения, электрорадиотехнических испытаний систем и оборудования корабля. С 1992 года макет был законсервирован и находился на хранении в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (Москва).

В середине июля транспортную колонну с частями макета задержали на трассе Джубга-Сочи из-за отсутствия разрешения на перевозку негабаритного груза. После этого было решено доставить "Буран" морским путем из порта Темрюк.