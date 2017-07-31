Предварительные слушания по делу "Шалтай-Болтая" отложили

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отложил до 4 августа предварительные слушания по делу Константина Теплякова и Александра Филинова, обвиняемых в незаконном доступе к информации в составе хакерской группы "Шалтай-Болтай".

"Предварительное слушание отложили на 4 августа, так как в дело вступил новый защитник Теплякова и ему необходимо ознакомиться с материалами дела",- сообщила журналистам адвокат Наталья Земскова, представляющая интересы Филинова.

Земскова добавила, что суд продлил арест ее подзащитному и Теплякову на полгода.

Материалы дела имеют гриф "секретно", поэтому судебный процесс пройдет в закрытом режиме.

Дело "Шалтай-Болтая"

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что дело Теплякова и Филинова, обвиняемых в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений в составе организованной группы передано в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в 2013-2016 годах фигуранты осуществляли неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ряда граждан РФ, а также копировали ее для последующей продажи.

Лидер хакерской группы Владимир Аникеев, полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Его защита уже обжаловала данное решение.

Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис) был арестован в ноябре 2016 года, позже арестовали двух его предполагаемых подельников - Теплякова и Филинова. Первый признал вину, второй ее категорически отрицает.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранителей, престпники специализировались на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма". Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба.

Между тем, по данным источника "Интерфакса", еще трое хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.