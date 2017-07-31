Ростуризм напомнил россиянам о безопасности после гибели соотечественников в Турции

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ростуризм опубликовал рекомендации для российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции, а также в других странах с жарким климатом.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в минувшие выходные на различных курортах Турции скончались пятеро российских туристов. Четверо погибли во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем", - сообщили в ведомстве.

Ростуризм призвал российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции и других странах с жарким климатом, во избежание несчастных случаев "учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие".

"Люди, проживающие постоянно в странах с умеренным климатом, приезжая в страны с тропическим и субтропическим климатом, нуждаются в адаптации. Поэтому, планируя поездку, заложите пару дней на акклиматизацию, особенно если вы собираетесь отдыхать с ребенком", - напомнили в Ростуризме.