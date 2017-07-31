МИД РФ счел аморальным отказ Польши допустить РФ к обновлению музея на месте концлагеря Собибор

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Москве разочарованы поступившим из Варшавы отказом в присоединении России к международному проекту обновления Музея - Места Памяти "Собибор" на месте нацистского лагеря смерти, заявляют в МИД РФ.

"Считаем принятие такого решения аморальным с точки зрения исторической правды. Сложно отрицать, что участие России в создании обновленного Музея - Места памяти "Собибор" абсолютно оправдано", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном в понедельник.

"Игнорирование исторических фактов не поддается рациональному объяснению и не должно пройти незамеченным для мирового сообщества. Намерение не допустить Россию в число участников проекта является частью открыто демонстрируемой в последнее время Варшавой русофобии и стремления поляков навязать свое видение истории, принизив освободительную роль СССР и Красной армии во Второй мировой войне", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году.

"Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Голландия и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Россия положительно отреагировала на данное приглашение", - отметили на Смоленской площади, добавив, что Москва выразила готовность внести существенный финансовый вклад в обустройство мемориала.

Варшава, подчеркивают в МИД РФ, "под различными предлогами заматывала итоговое решение" и в июле уведомила Москву о решении продолжать сотрудничество в действующем составе, то есть без участия России.

Собибор - лагерь смерти, организованный нацистами на юго-востоке Польши. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года, за это время в нем было убито около 250 тысяч евреев. В Собиборе 14 октября 1943 года произошло крупное восстание, в котором приняла участие большая часть узников. Некоторые из них погибли при побеге, еще больше людей были пойманы и убиты. При этом те, кто остался в Собиборе, были лишены жизни на следующий день после восстания. После этого события лагерь был ликвидирован и стерт с лица земли.