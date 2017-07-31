Более 700 тысяч человек посмотрели военно-морской парад на Неве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Главный военно-морской парад России, прошедший в Санкт-Петербурге в воскресенье, посетили более 700 тысяч человек.

"Отгремели салютные залпы, посвященные Дню ВМФ, который прошел накануне и был широко отмечен в Санкт-Петербурге. По информации органов полиции, в нем приняли участие не менее 700 тысяч горожан, учитывая Кронштадт и Санкт-Петербург", - сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности в понедельник.

30 июля в России отметили День ВМФ. В главном военно-морском параде, который прошел в акватории Невы, были задействованы десятки кораблей, самолётов и вертолётов Балтийского, Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Парад принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.