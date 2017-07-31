В Ростове-на-Дону открыли памятник "солнечному клоуну" Олегу Попову

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Скульптурную композицию "солнечному клоуну" Олегу Попову в день его рождения установили в Ростове-на-Дону возле Ростовского государственного цирка, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

"Для Ростовской области сегодня знаменательный день. Установка памятника и события, предшествующие этому, навсегда связали Олега Попова с Ростовом-на-Дону. Пусть памятник напоминает об этом клоуне. Пусть радует детишек, которые будут приходить в цирк", - сказал на открытии заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Ранее супруга знаменитого клоуна Габриэла на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" отметила, что очень рада, что памятник "солнечному клоуну" будет установлен на Донской земле.

Директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко сообщил, что общая стоимость памятника составила около 2 млн рублей, причем партнеры цирка очень быстро поддержали этот проект.

"Вес скульптуры около 850 кг, не считая гранитной площадки. Это композиция, возле которой люди смогут фотографироваться. Надеюсь, что она станет главной фотозоной как для местных жителей, так и для гостей города", - сказал Резниченко.

Народный артист СССР Олег Попов скончался во время гастролей в Ростове-на-Дону 2 ноября 2016 года на 87-м году жизни.